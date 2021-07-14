Анна Кузнецова: обсуждать вакцинацию подростков от коронавируса преждевременно

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Обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в РФ преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Такое мнение высказала в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в РФ должна начаться до 20 сентября, передает ТАСС.

"Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет", - сказала Кузнецова.

Она пояснила, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. "Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи", - уточнила омбудсмен.

"Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно", - подчеркнула Кузнецова.

При этом она обратила внимание, что "даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей". "И никак иначе", - заверила уполномоченный.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта.

По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС