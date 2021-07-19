Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба СО

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В понедельник, 19 июля, зампред регионального Правительства Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба Самарской области.

Как отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, показатели заболеваемости в регионе за последние полтора месяца пошли в рост, при этом увеличиваются и среднероссийские показатели, по сравнению с которыми региональные цифры ниже, как ниже они и в сравнении с некоторыми соседними регионами ПФО. В 20 муниципальных образованиях отмечаются значения выше среднеобластных.

Средненедельный охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию – 247, 4 на 100 тысяч населения. Губерния входит в десятку субъектов РФ с наибольшим числом проводимых лабораторных исследований.

За прошедшую неделю снизилась заболеваемость в группе детей до года, а также среди подростков 15-17 лет, в остальных возрастах отмечается небольшой рост.

На основе анализа заболеваемости населения в части профессиональных групп выявлено, что за неделю стало больше заболевших среди работников промышленных предприятий, гостиниц, сферы общественного питания, ЧОПов, торговли, здравоохранения.

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области от 15.07.2021 №3 предписано обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям работникам образовательных учреждений, медорганизаций, соцсферы, сферы обслуживания, госслужащим, работникам органов власти и местного самоуправления. Вакцинация по-прежнему остается приоритетным способом обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, увеличивается количество пациентов с симптоматикой коронавируса. Госпитальная база для лечения больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него составляет 17 медицинских учреждений, из 3065 мест сейчас свободны 13%, в резерве чуть более 410 коек. Два новых модульных корпуса для лечения «ковидных» больных – на базе больницы Середавина в Самаре и ТГБ №5 в Тольятти – почти готовы (95%), сейчас идет оснащение мебелью и оборудованием, к концу недели будет введен корпус в Самаре, на следующей неделе планируется ввод в Тольятти.

Более половины госпитальных пациентов находятся на кислородной поддержке. За неделю среднесуточный расход кислорода увеличился на 1,5 тонны – из-за «утяжеления» пациентов и роста их количества.

Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей. На данный момент первый компонент вакцины получили более 697 тысяч человек, из них вторым компонентом привиты более 497 тысяч. Привиты 57% медицинских работников, 54,5% работников образования, более 60% — сотрудников сферы соцобслуживания. По показателям вакцинации Самарская область находится в числе первых 30 регионов страны. Наращивание ее объемов обеспечит увеличение поставок вакцины в регион, отметил министр.

Как подчеркнул Александр Фетисов, в регионе в семи муниципалитетах работа по вакцинации налажена на высоком уровне и охват прививками 60% населения территорий будет обеспечен к началу осени. Обращаясь к главам остальных районов и городских образований, он отметил: нет ничего важнее в настоящее время, чем сохранение здоровья и жизни людей, поэтому к работе по популяризации вакцинации нужно отнестись с особой ответственностью. При этом важный момент – это профилактическая работа с сотрудниками медицинских организаций по противодействию незаконному обороту документов о вакцинации. По словам заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Самарской области, полковника полиции Юрия Дмитриева, в области выявлены факты изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов и справок о наличии антител, а также справки о медотводе.

Одним из вопросов повестки оперштаба стала возможность проведения матча «Крылья Советов» — «Ахмат» на стадионе «Солидарность Арена» в ближайшее воскресенье. Рассматривались варианты 50%-процентной, 30%-процентной заполняемости трибун, а также проведение матча вообще без зрителей. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация и динамика заболеваемости.

Штаб поддержал инициативу АвтоВАЗа по оснащению рециркуляторами воздуха автобусов для доставки своих сотрудников. Областному минпрому и Союзу работодателей поручено предложить предприятиям, использующим транспорт, рассмотреть данный опыт.

В завершение на штабе были озвучены дополнительные ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения инфекции: введен запрет на функционирование танцполов и фанзон, проведение корпоративов; фудкорты будут работать только навынос и на доставку заказов, МФЦ и организации в сфере услуг — только по предварительной записи. Соответствующее постановление уже опубликовано.