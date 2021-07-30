Акция «Самара, я привит!» продлевается

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В связи с поступлением множества звонков от людей, не успевших получить второй компонент вакцины и принять участие в розыгрыше призов, организатором акции «Самара, я привит!», принято решение о ее продлении.

«По многочисленным просьбам самарцев мы продолжаем акцию, целью которой является мотивация граждан на прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции. Во втором этапе участие могут принять горожане, получившие оба компонента прививки в период с 26 июля по 31 августа», - пояснила директор самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор.

Напомним, первый этап акции прошел с 1 по 25 июля 2021 года при информационной поддержке Администрации городского округа Самара. Участие в ней могли принять самарцы старше 18 лет, привившиеся в период ее проведения вторым компонентом вакцины от COVID-19 и зарегистрированные на сайте самара-я-привит.рф. Свое желание получить ценный подарок изъявили более 9 500 горожан. Между участниками разыграли телевизор, ноутбук, смартфоны. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА.

«При выявлении победителей мы обнаружили заявки, содержащие недостоверные сведения. Во время регистрации на следующий этап большая просьба к жителям быть предельно внимательными при заполнении данных», - отметила Анастасия Кнор.

Сегодня, 30 июля в торжественной обстановке вручили призы победителям, чьи заявки соответствовали условиям акции.

«Второй компонент вакцины получила 13 июля, чувствовала себя хорошо. Я впервые выиграла такой серьезный приз. Сначала удивилась, и не поверила, но после звонка от организаторов поняла, что действительно оказалась победителем акции», - поделился радостью счастливый обладатель смартфона Елена Вецак.

Фото: администрация Самары