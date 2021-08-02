Академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также отметил, что рассчитывает на начало производства электромобиля Zetta до конца года.
Денис Мантуров: Москва будет использовать только электробусы на городских маршрутах с 2025 года
По его словам, раньше большую часть пациентов удавалось лечить на дому, их доля составляла 80 %, а в стационары попадали оставшиеся 20 %.
Армен Бенян озвучил статистику по пациентам с коронавирусом
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.
В селе Светлый ключ Красноярского района  продолжаются работы по возведению нового ФАПа
1 августа в Нижнем Новгороде после реконструкции была открыта Чкаловская лестница.
Игорь Комаров: «Хорошо, что к 800-летию Нижнего Новгорода лестница снова открыта - здесь, над Волгой, знаменитые нижегородские закаты особенно красивы»
Для «голубых беретов» нет ничего невозможного.
Обращение Дмитрия Азарова по случаю Дня ВДВ России
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения.
Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидается сильная жара +40 С°
Российскую молодежь хотят привлечь в театры
Российскую молодежь хотят привлечь в театры
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции

2 августа 2021 14:08
142
Тотолян назвал причины невосприимчивости части людей к COVID-19.

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал в интервью "Известиям", почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в ходе исследований удалось выяснить, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

Так, высокий уровень интерферона-альфа — молекулы, которая синтезируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — снижает риск заражения на местном уровне. Хороший уровень лимфоцитов, как указал Тотолян, свидетельствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме. Среди генов, кодирующих иммунный ответ человека, ученые выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена. — прим. ред.) и один, предрасполагающий к болезни, рассказал академик.

Тотолян добавил, что существуют и другие факторы, однако их изучение находится на начальной стадии. При этом он отметил, что перечисленные причины не носят абсолютный характер, поэтому оценивать их нужно комплексно.

 

Фото:    РИА Новости / Константин Михальчевский

 

Теги: академик коронавирус невосприимчивость

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По его словам, раньше большую часть пациентов удавалось лечить на дому, их доля составляла 80 %, а в стационары попадали оставшиеся 20 %.
02 августа 2021, 15:37
Армен Бенян озвучил статистику по пациентам с коронавирусом
По его словам, раньше большую часть пациентов удавалось лечить на дому, их доля составляла 80 %, а в стационары попадали оставшиеся 20 %. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
27
Самарские полицейские проходят вакцинацию от COVID-19
02 августа 2021, 13:37
Самарские полицейские проходят вакцинацию от COVID-19
Сотрудникам МВД, желающим пройти процедуру, выделяется специальное время. Общество
132
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
02 августа 2021, 13:32
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
466 заболевших. Умерли еще 14 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
160
В центре внимания
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения.
2 августа 2021  14:35
Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»
129
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
2 августа 2021  13:56
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
196
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
2 августа 2021  13:32
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
178
В Самарской области сообщили сообщили о чрезвычайной пожароопасности лесов
2 августа 2021  12:37
В Самарской области сообщили сообщили о чрезвычайной пожароопасности лесов
183
1 августа 2021  18:45
Дмитрий Азаров о победах олимпийцев в Токио: «Лучший результат самарской школы фехтования за всю историю»
1287
Весь список