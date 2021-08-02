Академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции

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Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал в интервью "Известиям", почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в ходе исследований удалось выяснить, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

Так, высокий уровень интерферона-альфа — молекулы, которая синтезируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — снижает риск заражения на местном уровне. Хороший уровень лимфоцитов, как указал Тотолян, свидетельствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме. Среди генов, кодирующих иммунный ответ человека, ученые выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена. — прим. ред.) и один, предрасполагающий к болезни, рассказал академик.

Тотолян добавил, что существуют и другие факторы, однако их изучение находится на начальной стадии. При этом он отметил, что перечисленные причины не носят абсолютный характер, поэтому оценивать их нужно комплексно.

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский