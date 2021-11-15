Агент Гаркалина рассказала о состоянии здоровья актера

83

В состоянии народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, наметилась положительная динамика, сообщила ТАСС в понедельник агент актера Наталья Теплова, опровергнув сообщения об угрозе ампутации руки у артиста.

"Состояние стабильное. Немножко динамика идет на улучшение, но тут уже только время поможет. Это медленный процесс. Ухудшения нет, слава богу!" - сказала Теплова.

Она опровергла сообщения об угрозе ампутации руки у актера из-за тромбоза. "Это неправда. Кто первый написал, у них и спрашивайте, ни у меня, ни у дочери, ни у лечащего врача такой информации нет. Не понимаю, зачем люди такое пишут. Сама испугалась, когда увидела, и начала всем звонить. Слава богу, это все неправда", - подчеркнула она.

По информации агента, Гаркалин по-прежнему остается в реанимации.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС