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6 из 10 родителей абитуриентов против вакцинации ради очного обучения их детей

23 июня 2021 12:03
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6 из 10 родителей абитуриентов против вакцинации ради очного обучения их детей

Ректоры московских вузов предложили допускать к очным занятиям лишь вакцинированных от COVID-19 студентов, остальных студентов оставить на удаленке. Инициатива не нашла поддержки у родителей будущих первокурсников.
Одобряют инициативу московского ректората лишь 20% родителей абитуриентов вузов. 62% категорически против и видят в подобной идее нарушение конституционных прав.

Родителям еще предстоит принять решение о вакцинации детей-абитуриентов, в данный момент же 3 из 10 затрудняются с выбором. 29% склоняются в сторону вакцинации. 26% скорее откажутся от вакцинации, несмотря на то что их детям придется учиться удаленно. Еще 15% планируют пойти другим путем: взять медотвод или справку о наличии антител к коронавирусу.

Не вакцинированные от COVID-19 студенты вузов также не спешат делать прививку: 37% скорее предпочтут сидеть на удаленке, 20% будут искать другие пути не делать прививку. Лишь каждый четвертый сделает прививку ради возможности посещать вуз. 18% затруднились с решением.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что каждый второй не одобряет идею вакцинации студенчества: «Как можно прививать детей непроверенной до конца вакциной?» Поддерживают инициативу 24%, еще 23% затруднились с ее оценкой. Сторонников вакцинации студентов больше всего среди молодежи до 24 лет (33%), меньше всего — среди россиян 35—44 лет (20%).


В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны, в т.ч. родители будущих абитуриентов вузов и студенты высших учебных заведений.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 135
  • Время проведения: 17—22 июня 2021 года
  • Исследуемая совокупность: родители выпускников 11 классов, которые планируют поступать в вузы
  • Размер выборки: 500 респондентов
Теги: вакцинация вузы соцопрос студенты удаленка

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