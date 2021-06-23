6 из 10 родителей абитуриентов против вакцинации ради очного обучения их детей

204

Ректоры московских вузов предложили допускать к очным занятиям лишь вакцинированных от COVID-19 студентов, остальных студентов оставить на удаленке. Инициатива не нашла поддержки у родителей будущих первокурсников.

Одобряют инициативу московского ректората лишь 20% родителей абитуриентов вузов. 62% категорически против и видят в подобной идее нарушение конституционных прав.



Родителям еще предстоит принять решение о вакцинации детей-абитуриентов, в данный момент же 3 из 10 затрудняются с выбором. 29% склоняются в сторону вакцинации. 26% скорее откажутся от вакцинации, несмотря на то что их детям придется учиться удаленно. Еще 15% планируют пойти другим путем: взять медотвод или справку о наличии антител к коронавирусу.



Не вакцинированные от COVID-19 студенты вузов также не спешат делать прививку: 37% скорее предпочтут сидеть на удаленке, 20% будут искать другие пути не делать прививку. Лишь каждый четвертый сделает прививку ради возможности посещать вуз. 18% затруднились с решением.



Опрос представителей экономически активного населения показал, что каждый второй не одобряет идею вакцинации студенчества: «Как можно прививать детей непроверенной до конца вакциной?» Поддерживают инициативу 24%, еще 23% затруднились с ее оценкой. Сторонников вакцинации студентов больше всего среди молодежи до 24 лет (33%), меньше всего — среди россиян 35—44 лет (20%).





В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны, в т.ч. родители будущих абитуриентов вузов и студенты высших учебных заведений.