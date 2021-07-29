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24 новых случая заражения коронавирусом за сутки зафиксировано на Олимпийских играх в Токио, сообщается на сайте оргкомитета. Среди инфицированных три спортсмена, остальные – подрядчики и персонал, задействованный в организации Игр. Общее число заражений, связанных с проведением Олимпиады, с начала июля достигло 198.

Коронавирус – не единственная неприятность, которая преследует организаторов и участников Олимпиады-2020. Япония принимает все необходимые меры против жары во время игр, заявил на пресс-конференции генсекретарь кабинета министров Кацунобу Като. В частности, в зонах отдыха для спортсменов установлены кондиционеры и ледяные ванны для охлаждения тела.

Кроме того, перенесено время проведения нескольких соревнований – например, теннисных матчей. В Токио сейчас стоит жаркая и душная погода. Днем столбик термометра поднимается до 32-33 градусов, передает Радио Маяк.