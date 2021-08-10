21 человек стал жертвой коронавируса в Самарской области

21

Как сообщает оперштаб, на 10 августа в регионе подтверждено 449 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 103 в г. Самара

- 194 в г. Тольятти

- 22 в г. Новокуйбышевск

- 17 в Нефтегорском районе

- 13 в Елховском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в г. Жигулевск

- 9 в Челно-Вершинском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 9 в Волжском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в Шенталинском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Алексеевском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Кинель

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в г. Октябрьск

419 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 80939 случаев коронавируса.



Скончались 2800 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 81, 83, 83, 83, 86, 88, 91 года, мужчины 53, 62, 73, 73, 75, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 55, 69 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;

мужчина 45 лет;

женщины 64, 66, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 87,69, по стране - 114.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,56.