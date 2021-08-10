21 человек стал жертвой коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 10 августа в регионе подтверждено 449 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 103 в г. Самара
- 194 в г. Тольятти
- 22 в г. Новокуйбышевск
- 17 в Нефтегорском районе
- 13 в Елховском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в г. Жигулевск
- 9 в Челно-Вершинском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 9 в Волжском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Шенталинском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Алексеевском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Кинель
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в г. Октябрьск
419 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 80939 случаев коронавируса.
Скончались 2800 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 81, 83, 83, 83, 86, 88, 91 года, мужчины 53, 62, 73, 73, 75, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 55, 69 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;
мужчина 45 лет;
женщины 64, 66, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 87,69, по стране - 114.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,56.