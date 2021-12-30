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2022 год для Самарской области начнется с вакцинации подростков

30 декабря 2021 11:25
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2022 год для Самарской области начнется с вакцинации подростков

Об этом 29 декабря во время прямого эфира из Центра управления регионом заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Напомним, что Минздрав РФ включил вакцинацию подростков от COVID-19 в национальный календарь прививок. Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя.

Армен Бенян пояснил, что вакцинация подростков стартует по мере поступления вакцины. Ее поставка ожидается в начале 2022 года, пишет Обозрение.

По его словам, противопоказания для детей идентичны противопоказаниям взрослых. К ним относятся тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, онкологические заболевания в стадии прохождения химиотерапии или другой вид комбинированного лечения.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости Covid-19, ни в минздраве региона, ни в областном Роспотребнадзоре пока не видят оснований для снятия коронавирусных ограничений в губернии, как во многих регионах России.

«Пандемия научила нас тому, что мы видим лишь надводную часть айсберга, а подводная может быть очень большой. Да, на сегодняшний день в стационарах лежат около 2,5 тыс. человек, тогда как в пиковые дни октября-ноября их количество достигало 8 тысяч.

Такая же ситуация и с амбулаторными больными – если ранее их было около 30 тыс человек, то сегодня – чуть более 6,5 тыс человек. Высокое количество пациентов с ОРВИ – до 23 тысяч граждан», — отметил министр.

На конец декабря в губернии от Covid-19 вакцинировалось 1,7 млн человек, однако, по мнению минздрава, этого мало.

«Коллективный иммунитет формируется из количества привитых и количества переболевших, но во временной промежуток до 6 месяцев. Сейчас он составляет около 65%, и это один из самых высоких показателей в стране, но и его недостаточно. Нужно стремиться к наращиванию этого показателя», — считает Армен Бенян.

По его словам, на 29 декабря в Самарской области нет зарегистрированных случаев нового штамма коронавируса — омикрон.

Говоря о предстоящих новогодних и рождественских каникулах, Армен Бенян заверил, что все медицинские и прививочные пункты будут работать все праздники в прежнем режиме, в том числе 10 круглосуточных пунктов.

В ближайшие два месяца Самарская область может столкнуться с новой волной коронавируса. Такая угроза существует, отметил в завершение прямого эфира Армен Бенян.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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