2 из 3 россиян против ведения системы QR-кодов в магазинах и транспорте

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В России обсуждают ввод системы QR-кодов для посещения магазинов и использования общественного транспорта.



Только 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и столько же респондентов — только для использования общественного транспорта. 68% россиян против введения системы QR-кодов.



Мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме — 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них.



Также читайте, сколько россиян одобряет идею введения QR-кодов в поездах и самолетах.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне их всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе.