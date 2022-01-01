1 января в регионе подтверждено 312 новых случаев коронавирусной инфекции

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1 января в регионе подтверждено 312 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 160 в г. Самара

- 84 в г. Тольятти

- 18 в Волжском районе

- 15 в г. Сызрань

- 11 в г. Жигулевск

- 6 в Красноярском районе

- 4 в г. Кинель

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Безенчукском районе

282 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 200324 случая коронавируса.



Скончались 6290 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 57, 76 лет, женщина 55 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 54, 64, 65, 71, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 73, 82 лет;

женщины 42, 58, 61, 69, 73, 77, 77, 81 года;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 196,99, по стране - 212,13.

​​Коэффициент летальности в области - 3,14, в стране - 2,94.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12414, нарастающим итогом 4959174.

Фото: pixabay