1 января в регионе подтверждено 312 новых случаев коронавирусной инфекции

1 января в регионе подтверждено 312 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 160 в г. Самара
- 84 в г. Тольятти
- 18 в Волжском районе
- 15 в г. Сызрань
- 11 в г. Жигулевск
- 6 в Красноярском районе
- 4 в г. Кинель
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Безенчукском районе
282 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 200324 случая коронавируса.
Скончались 6290 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 57, 76 лет, женщина 55 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 54, 64, 65, 71, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 73, 82 лет;
женщины 42, 58, 61, 69, 73, 77, 77, 81 года;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 196,99, по стране - 212,13.
Коэффициент летальности в области - 3,14, в стране - 2,94.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12414, нарастающим итогом 4959174.
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