Эстафету Олимпийского огня в Осаке могут отменить из-за коронавируса

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Губернатор японской префектуры Осака призвал отказаться от проведения там эстафеты Олимпийского огня из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, которые приводит агентство Киодо, в префектуре рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Губернатор считает, что в Осаке началась "четвертая волна" COVID-19.

Накануне там было выявлено 599 новых случаев заражения, что превысило показатели Токио. Заявление прозвучало на фоне решения правительства Японии разрешить префектурам Осака, Хёго и Мияги на западе страны усилить меры против распространения коронавируса с 5 апреля по 5 мая.

Эстафета Олимпийского огня стартовала в префектуре Фукусима 25 марта и планировалась по всем 47-ми префектурам Японии с завершением в Токио, где 23 июля должно состояться открытие игр. Перенесенные Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа, передает Радио Маяк.