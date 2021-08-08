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Волейболист из Новокуйбышевска в составе сборной ОКР завоевал серебро Олимпиады

8 августа 2021 10:52
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Волейболист из Новокуйбышевска в составе сборной ОКР завоевал серебро Олимпиады

   Уроженец Новокуйбышевска и воспитанник местной школы волейбола Дмитрий Волков в составе национальной сборной в финале Олимпийских игр в Токио занял второе место.

В битве сильнейших волейбольных сборных - в финале сошлись представители России и Франции - золото досталось республике. Мужская команда ОКР стала серебряным призером соревнований (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

26-летний Дмитрий Волков начинал заниматься волейболом в спортшколе олимпийского резерва в Новокуйбышевске. Сейчас он выступает на позиции доигровщика в казанском "Зените" и в составе национальной сборной страны, пишет Сова.инфо. 

Фото: Олимпийский комитет России

Теги: волейбол Олимпийские игры

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