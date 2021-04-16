Сотрудник УФСИН России по Самарской области стал чемпионом России по самбо

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В соревнованиях за призовые места участвовало 311 известных российских спортсменов. Андрей Салмин в упорной и напряженной борьбе одержал четыре победы. Он вновь стал чемпионом России по самбо. Ему была вручена золотая медаль и диплом.

Капитан внутренней службы Андрей Салмин мастер спорта России по самбо и дзюдо, неоднократный чемпион мира и России по этим видам борьбы.

В уголовно-исполнительной системе Самарской области служит с 2011 года. Он инструктор штурмового отделения отдела специального назначения УФСИН России по Самарской области. За успехи в службе неоднократно поощрялся руководством подразделения и УИС. Андрей ведет активную общественную работу, регулярно выступает перед школьниками с рассказами о службе в пенитенциарной системе.

С победой его тепло поздравили сослуживцы и руководство УФСИН региона.