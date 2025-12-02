Зимняя эстафета «ИГРЫ ГТО» пройдет в Самаре

6 декабря 2025 года во Дворце легкой атлетики (легкоатлетический манеж) по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 101 состоятся «Игры ГТО. Зима»

Соревнования пройдут в категориях:

«Семейные команды» (папа, мама, ребёнок 7-9 лет и 10-12 лет);

«Личный зачёт» (мужчины/женщины);

«Команды» (4 человека: 2 мужчин, 2 женщины);

«Спорт без барьеров» (принимают участие мужчины с ОВЗ).

В личных и командных соревнованиях участникам доступны три уровня сложности: «Первая попытка», «Любители», «Элита».

Получить медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО можно в государственной поликлинике у врача-терапевта или в частной медицинской клинике.

С рекомендациями по выполнению нормативов можно ознакомиться на официальном сайте ВФСК «ГТО» www.gto.ru.

Приглашаем всех любителей спорта попробовать свои силы

в выполнении нормативов комплекса ГТО!