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Жителей Самарской области приглашают к участию в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек»

23 октября 2024 12:59
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Жителей Самарской области приглашают к участию в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек»

Стартовала регистрация на проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Самарской области получат возможность участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, а также представить свою проектную инициативу в сфере занятий спортом и получить поддержку в ее реализации. Проект «СпортТрек» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники проекта смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы. Помимо признания, которое воплощается в рейтинге лидеров, баллы также имеют практическое применение – их можно будет обменять на призы от партнеров.

«Я с детства занимался спортом и по себе знаю, как физические нагрузки воспитывают характер, укрепляют здоровье и улучшают самочувствие. Но даже такие безусловные плюсы уже не так мотивируют современное поколение вести здоровый образ жизни. Наш новый проект «СпортТрек» действует как «личный тренер» — он построен на геймификации. Сейчас это самая эффективная механика вовлечения молодежи. Участники смогут отслеживать свою физическую активность через трекеры и за выполнение упражнений и достижение своих целей будут получать баллы, которые смогут обменять на призы от партнеров. Этот проект, определенно, пример спорта нового поколения, когда современные технологии усиливают потенциал человека», – прокомментировал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Стать участником проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» может любой житель Самарской области. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте sport.rsv.ru и выбрать один или несколько треков для участия.

Проект реализуется по трем трекам: образовательный блок, спортивные активности и конкурс «Сбор лучших практик ФКиС». Образовательный блок – идеальный вариант для тех, кто давно хотел развить новые компетенции и выйти на новый профессиональный уровень. Он включает в себя образовательные лекции от профессиональных наставников. Трек Спортивные активности – для тех, кто хочет стать частью профильного сообщества, регулярно заниматься спортом. Участники смогут отслеживать физическую активность и получать баллы от платформы, которые можно будет обменять на призы от партнеров. Регистрация на эти треки открыта в любое время.

Конкурс «Сбор лучших практик ФКиС» проекта «СпортТрек» включает сбор идей и инициатив в сфере физической культуры и спорта по пяти направлениям: командные виды спорта, индивидуальные виды спорта, адаптивный спорт, просветительская деятельность и практики наставничества. Этот трек актуален для участников, которые хотят предложить что-то новое и креативное, чтобы изменить подход к физической активности и вовлечь как можно больше людей в занятия спортом. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 октября 2024 года.

Оцениваться предложенные практики будут по экспертным критериям, среди которых социальная значимость и актуальность проекта, четкость формулировки цели проекта и конкретность поставленных задач, проработанный план проекта, его перспективы и др. Детальное описание критериев можно найти в инструкции к заполнению паспорта проекта. Финалисты конкурса получат приглашение на очное мероприятие, которое пройдет в Москве в конце ноября. Участники конкурса, чьи проекты войдут в число победителей, получат информационную поддержку своих инициатив и возможность их интеграции в «СпортТрек» в следующем году.

Пилотная программа «СпортТрек» уже протестирована в пяти вузах России. В программе приняло участие почти 1,5 тысячи человек. Уже на стадии пилота проект доказал свою эффективность, студенты-участники активно включились в процесс тренировок и проявили интерес к достижению личных спортивных целей. По результатам тестовой программы были разработаны системы мотивации, включающие в себя начисление баллов за выполнение физических упражнений, участие в мероприятиях и формирование рейтинга лидеров. А сегодня у всех желающих есть возможность пройти регистрацию и начать выполнять задания проекта «СпортТрек».

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