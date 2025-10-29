Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО

16 ноября в Самаре в спорткомплексе «Маяк» состоится областной физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» среди участников 60 лет и старше (XVI-XVIII ступени).
Команды муниципалитетов Самарской области по 4 человека в каждой будут соревноваться в:
- многоборье ГТО
- стрельбе из электронного оружия
- дартсе
- спортивном ориентировании «Лабиринт»
- эстафете по плаванию 4х25м
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Заявки на участие принимаются от муниципалитетов Самарской области до 3 ноября.
Фото: минспорта СО