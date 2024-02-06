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"Жигулевское море": состоялись 15 гонок среди профессиональных спортсменов и 7 среди спортсменов-любителей

6 февраля 2024 18:25
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В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 18 регионов России.

 В Тольятти с 1 по 4 февраля проходил чемпионат России по парусному спорту.

В этом году погода была максимально благосклонна к соревнующимся: все четыре соревновательных дня дул стабильный и комфортный для спортсменов ветер, а ледовое покрытие Куйбышевского водохранилища постоянно обновлялось снегопадами. По итогам четырех гоночных дней состоялись 15 гонок среди профессиональных спортсменов и 7 среди спортсменов-любителей.

В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 18 регионов России. В дисциплине курс-рейс лыжи чемпионами России стали Никита Коданёв из Мурманска и Софья Никогосова из Санкт-Петербурга. В состязаниях на сноуборде (доске) звания чемпионов страны выиграли Никита Соколов и Валерия Гаращенко из Санкт-Петербурга.

Среди любителей победителями соревнований лыжников стали тольяттинец Михаил Гуров и москвичка Анастасия Щукина, среди сноубордистов первенствовали Сергей Гайнуллин из Тольятти и Алевтина Бушуева из Самары. В новой дисциплине сноувинг-лыжи среди любителей лучшие результаты показали Денис Шари из Ленинградской области и Лариса Ашурова из Тольятти.

 

Фото:  скриншот видео минспорта СО

Теги: Тольятти

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