"Жигулевское море": состоялись 15 гонок среди профессиональных спортсменов и 7 среди спортсменов-любителей

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В Тольятти с 1 по 4 февраля проходил чемпионат России по парусному спорту.



В этом году погода была максимально благосклонна к соревнующимся: все четыре соревновательных дня дул стабильный и комфортный для спортсменов ветер, а ледовое покрытие Куйбышевского водохранилища постоянно обновлялось снегопадами. По итогам четырех гоночных дней состоялись 15 гонок среди профессиональных спортсменов и 7 среди спортсменов-любителей.



В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 18 регионов России. В дисциплине курс-рейс лыжи чемпионами России стали Никита Коданёв из Мурманска и Софья Никогосова из Санкт-Петербурга. В состязаниях на сноуборде (доске) звания чемпионов страны выиграли Никита Соколов и Валерия Гаращенко из Санкт-Петербурга.



Среди любителей победителями соревнований лыжников стали тольяттинец Михаил Гуров и москвичка Анастасия Щукина, среди сноубордистов первенствовали Сергей Гайнуллин из Тольятти и Алевтина Бушуева из Самары. В новой дисциплине сноувинг-лыжи среди любителей лучшие результаты показали Денис Шари из Ленинградской области и Лариса Ашурова из Тольятти.

Фото: скриншот видео минспорта СО