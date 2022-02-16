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Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде

16 февраля 2022 23:44
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В составе команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Фото:    РИА Новости / Алексей Филиппов

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете четыре по шесть километров на Олимпийских играх в Пекин, передает РИА Новости.

В составе команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Золото завоевала сборная Швеции с результатом 1:05:44,6, россиянки проиграли чемпионкам 24,7 секунды. Бронза досталась Германии (+34,6 секунды).

 

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