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Женская команда БК «Самара» начинает серию контрольных матчей

31 августа 2021 14:22
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Женская «Самара» знакомится с Премьер-лигой.

Женская команда баскетбольного клуба «Самара» начинает серию контрольных матчей.

И начинает их домашним Кубком Президента Федерации баскетбола Самарской области среди команд Премьер-лиги, который состоится с 5 по 7 сентября в «МТЛ Арене». 

Этот турнир будет весьма представительным по составу. В соперниках у нашей команды — те, с кем «Самаре» в предстоящем сезоне предстоит не раз встретиться и в официальных матчах.

Расписание Кубка Президента Федерации баскетбола Самарской области:

5 сентября

16.00. Надежда — Енисей

19.00. Самара — Пересвет-ЮФУ

6 сентября

16.00. Енисей — Пересвет-ЮФУ

19.00. Самара — Надежда

7 сентября

14.00. Пересвет-ЮФУ — Надежда

18.00. Самара — Енисей

Дмитрий Донсков, главный тренер «Самары»:

- Подобные товарищеские турниры как раз и проводятся для того, чтобы посмотреть игроков, посмотреть, работают ли наши схемы. И я бы не стал здесь на первое место ставить результат — важнее сыгранность игроков, нужно найти взаимопонимание между ними и командную химию. Но, конечно, то, что к нам приедут клубы Премьер-лиги — это очень хорошо, мы попробуем свои силы с очень хорошим соперником.

Теги: БК "Самара" женская команда

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