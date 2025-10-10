Женская баскетбольная "Самара" начала свой путь в Кубке России

153

В первом поединке 1/8 финала на своей площадке волжанки принимали титулованных соперниц - курское "Динамо". Борьба получилась бескомпромиссной.

"Динамо" - соперник "Самары" по 1/8 финала Кубка России (0+) неизменно последние десять лет с медалям в данном турнире. К сожалению, в этот раз волжанки потерпели поражение. Счет на табло по итогам встречи - 70:99. Подробности - в видео.

Победитель противостояния и обладатель путевки в четвертьфинал состязания определится по сумме двух матчей. Ответная игра состоится в Курске 28 октября (0+), пишет Сова.