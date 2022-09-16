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Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»

16 сентября 2022 14:57
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В день бега состоится  массовый забег на дистанции 2022 метров.

Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Прилегающая территория стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57).

Участники и гости мероприятия смогут добраться на городском транспорте: трамвай №7, №11, №12. По маршрутам будут выпускаться дополнительные составы.

Будет работать «Южная парковка» (на пересечении улиц Дальняя и 7 проезда), а также парковка у транспортного кольца.

В день бега пройдут забеги на дистанции 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. А также массовый забег на дистанции 2022 метров.

Регистрация участников: 17 сентября с 08.30 до 9.30 на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена». В Комиссию по допуску необходимо предъявить:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях (допуск врача);
- полис обязательного медицинского страхования.

Программа:
08:30 - 09:30 - Комиссия допуску участников, выдача стартовых номеров;
10:00 - старт на 1000 м (мальчики и девочки 2013 г.р. и младше);
10:30 - официальная церемония открытия;
10:40 - церемония награждения победителей и призеров (мальчики и девочки 2013 г.р. и младше);
11:00 - старт массового забега на 2022 м;
11:25 - старт на 4000 м (юноши и девушки 2003 г.р. и младше);
11:50 - старт на 4000 м (мужчины и женщины 2002 г.р. и старше);
12:15 - старт на 6000 м (девушки 2003 г.р. и младше);
12:55 - старт на 8000 м (юноши 2003 г.р. и младше), (женщины 2002 г.р. и старше);
13:40 - старт на 12000 м (мужчины 2022 г.р. и старше);
12:00 - 14:30 - церемония награждения победителей и призеров.

В рамках мероприятия будет работать площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», на которой каждый желающий сможет пройти испытания (тесты) комплекса ГТО. А также спортивно-туристическая площадка «искусственный скалодром», площадка от клуба виртуальной реальности и интерактивные площадки от физкультурно-спортивных организаций региона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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