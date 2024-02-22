Завершилось первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях

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В республике Марий Эл в рамках "Зимней Туриады" завершилось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-21 лет. Результаты первенства идут в общий зачет окружного проекта "Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада-2024", проходящего под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.



Участниками соревнований стали 155 спортсменов из регионов ПФО, в том числе 20 спортсменов из Самарской области - Самары, Сызрани, Тольятти и Жигулевска.



В первый соревновательный день прошла эстафета. В группе юниоры/юниорки наши спортсмены Павел Колесов, Артем Марфуткин, Мария Васильева, Евгения Тимшина заняли 3-е место. Третьей стала и команда юношей/девушек: Анна Любимова, София Паневина, Сергей Кудряшов, Илья Товкач.



В дисциплине "дистанция - лыжная" три представителя нашей команды выиграли бронзовые медали: Павел Колесов среди юниоров, Мария Васильева среди юниорок, Сергей Кудряшов среди юношей.



В дисциплине "дистанция - лыжная - связка" юниоры Павел Колесов и Артем Марфуткин, а также юноши Сергей Кудряшов и Илья Товкач стали серебряными призерами.



В дисциплине "дистанция - лыжная - группа" команда юниоров в составе Павел Колесов, Артем Марфуткин, Александр Губанов, Кирилл Тютюньков заняла 2-е место.



В общекомандном зачете первенства ПФО в группе юниоров/юниорок команда Самарской области заняла 2-е место, в группе юноши/девушки - 4-е.

Фото: минспорта СО