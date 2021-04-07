Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков поделился своими ожиданиями от матча  "Крыльев" с "Динамо"

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Перед игрой 1/4 Бетсити-Кубка России с московским "Динамо" защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков поделился своими ожиданиями от этого матча.

– В четверг "Крылья Советов" сыграют с "Динамо". Как команда подходит к этому матчу, как идет подготовка, какой настрой?

– Подходим к этому матчу в хорошем настроении после серии побед. Хотим пройти дальше, показать себя, наши способности и порадовать болельщиков.

– "Крылья" и "Динамо" – две молодые команды. Как это может повлиять на то, что мы увидим на поле в четверг?

– Я думаю, что будет много страсти. Большие скорости и интересный футбол.

– Что можешь сказать о выступлении "Крыльев" в Кубке России, как мы идем по этой сетке и как в этот график вмешиваются игры ФНЛ.

– Пока идем удачно. Надеюсь, дальше все будет складываться хорошо. Повторюсь, хотим пройти дальше. Сейчас настраиваемся только на Кубок, а чемпионат будет после.

– Что можешь сказать о разнице между ФНЛ и РПЛ? Насколько сложно оценить уровень соперника? Условно, сейчас КС играли с "Текстильщиком" – там один уровень, с "Динамо". Как подойти правильно к этой игре, как рассчитать свои силы?

– Я думаю, тренеры нас подготовят. Мы уже разбирали соперника, завтра тоже будем. Разница в скоростях и мастерстве. У нас команда быстрая, молодая, мы сможем противопоставить им что-то.

– К этому матчу приковано большое внимание. Можно ли сказать, что это центральный матч сезона, несмотря на то, что Игорь Витальевич уже неоднократно говорил, что главная задача – выход в Премьер-лигу, все остальное – на вторых ролях? Тем не менее, этот матч будто особняком стоит.

– Я бы так не сказал – безусловно, матч важный. Но, скажем так, самый главный матч – следующий.

Фото: ФК "КС"