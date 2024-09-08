Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги

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21 сентября в Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации". Центральный областной старт состоится на территории спортивной школы "Чайка" в Волжском районе.



В программе мероприятия:

10:00 - старт на 1000 м для мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше

11:00 - старт массового забега на 2000 м

11:25 - старт на 4000 м для юношей и девушек 2005 года рождения и младше

11:50 - старт на 4000 м для мужчин и женщин 2004 года рождения и старше

12:15 - старт на 6000 м для девушек 2005 года рождения и младше

12:55 - старт на 8000 м для юношей 2005 года рождения и младше, женщин 2004 года рождения и старше

13:40 - старт на 12000 м для мужчин 2004 года рождения и старше



Пройти регистрацию можно через портал Госуслуг по ссылке: https://clck.ru/3CnGTb или воспользоваться поиском - робот Макс подскажет, как подать заявление.



При регистрации вам предложат выбрать регион (Самарская область), место проведения (спортивная школа "Чайка") и зарегистрировать себя или детей.