Записать ребенка в спортивную секцию теперь можно онлайн через «Госуслуги»

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Ребенок всегда мечтал заняться хоккеем, плаванием или настольным теннисом? Запишите его в секцию онлайн через «Госуслуги» - идти никуда не нужно, сообщает пресс-служба минспорта СО.



Для этого следуйте инструкции:

- На «Госуслугах» перейдите в раздел «Запись в организацию спортивной подготовки».

- Выберите программу и проверьте, проходит ли ребенок по возрасту.

- Отправьте заявление не позже чем за месяц до вступительных испытаний.

- Дальше вас пригласят на вступительные. С собой возьмите паспорт или свидетельство о рождении, фото ребенка и медсправку об отсутствии противопоказаний по форме 073/у.

- Результаты придут в личный кабинет на портале.

Фото: freepik.com