Записать ребенка в спортивную секцию теперь можно онлайн через «Госуслуги»

Ребенок всегда мечтал заняться хоккеем, плаванием или настольным теннисом? Запишите его в секцию онлайн через «Госуслуги» - идти никуда не нужно, сообщает пресс-служба минспорта СО.
Для этого следуйте инструкции:
- На «Госуслугах» перейдите в раздел «Запись в организацию спортивной подготовки».
- Выберите программу и проверьте, проходит ли ребенок по возрасту.
- Отправьте заявление не позже чем за месяц до вступительных испытаний.
- Дальше вас пригласят на вступительные. С собой возьмите паспорт или свидетельство о рождении, фото ребенка и медсправку об отсутствии противопоказаний по форме 073/у.
- Результаты придут в личный кабинет на портале.
Фото: freepik.com