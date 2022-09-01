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За занятия физической культурой можно получить социальный налоговый вычет

1 сентября 2022 13:38
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За занятия физической культурой можно получить социальный налоговый вычет

Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. Необходимо отметить, что этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить налоговый вычет составляет 120 000 рублей в год (пункт 2 статьи 219 НК РФ).

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень.

Подробней об этом можно прочитать здесь.

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