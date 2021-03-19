Юбилейный Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо подвел свои итоги в Тольятти

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В спортивном комплексе «Гранит» (г. Тольятти, Самарская область) состоялся чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии РФ по дзюдо. Турнир был посвящен 5-летию Росгвардии.

В церемонии открытия соревнований приняли участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор Александр Эсауленко, начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии, полковник Сергей Аристов, начальник Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, полковник Андрей Тряпичников, депутаты Самарской Губернской Думы и представители мэрии Тольятти.

- Дзюдо занимает особое место в программе подготовке сотрудников и военнослужащих Росгвардии. В нынешних состязаниях приняли участие 144 представителя от 20 команд территориальных управлений и воинских частей округа. На татами вышли 1 мастер спорта международного класса, 9 мастеров спорта, 23 кандидата в мастера спорта и около 100 обладателей спортивных разрядов. Все без исключения участники юбилейного турнира, включая именитых - действующие сотрудники и военнослужащие подразделений Приволжского округа, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии, полковник Сергей Аристов.

Спортсмены продемонстрировали высочайший уровень мастерства. В каждом поединке бойцы выкладывались на сто процентов, демонстрируя виртуозную технику владения захватами, бросками и удержаниями.

В общекомандном зачете лучший результат продемонстрировала сборная Кировского соединения Росгвардии, серебро турнира у сборной Территориального управления Росгвардии по Оренбургской области, замкнула тройку сильнейших - сборная Саровского соединения войск национальной гвардии.

- Дзюдо это особый вид спорта и он пользуется заслуженной популярностью среди военнослужащих и сотрудников. Турнир по дзюдо Приволжского округа - значимое событие спортивного календаря. Это вторые крупные состязания, проводимые на Самарской земле в этом году. И мы гордимся тем, что наш регион принял на своей земле юбилейный турнир, посвященный 5-летию Росгвардии, - отметил начальник территориального Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко.

Спортсмены, продемонстрировавшие лучшие результаты, по традиции, войдут в сборную округа, которая будет защищать честь Приволжья на Всероссийском чемпионате Росгвардии.