Вячеслав Федорищев встретился с командой и тренерским штабом БК "Самара"

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Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

В Москве 1 декабря состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (0+). Местный ЦСКА принимал БК "Самара". Встреча завершилась поражением волжан. Хозяева площадки победили со счетом 97:77 (25:15, 18:26, 20:19, 34:17).



На трибунах самарских баскетболистов поддерживал глава 63-го региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что борьба с титулованным соперником была равной, но не хватило сил в концовке встречи, пишет Сова.



После матча губернатор встретился с командой и тренерским штабом:

- С учетом изменения ситуации с финансированием клуба и различных слухов обсудили будущее БК "Самара". Ряд спонсоров по разным причинам приняли решение прекратить поддержку команды. Но Правительство региона будет и дальше поддерживать клуб. Найдем ему новых, по-настоящему надежных партнеров. "Самара" будет финансово устойчивой. Все текущие проблемы, которые накопились с прошлого года, решим. Команде нужно только играть, побеждать и радовать своих болельщиков.