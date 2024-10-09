Вячеслав Федорищев встретился с главным тренером и руководством футбольного клуба «Крылья Советов»

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В среду, 9 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с футбольным клубом «Крылья Советов». Обсуждались текущая ситуация в команде, спортивные задачи на текущий сезон, вопросы поддержки клуба и перспективы его развития.

В совещании принимали участие председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Габибулла Хасаев, генеральный директор Вадим Андреев, спортивный директор Сергей Корниленко, главный тренер Игорь Осинькин, капитан команды Александр Солдатенков.

Напомним, встреча с клубом была анонсирована губернатором Самарской области в конце прошлой недели после звонка капитана команды Александра Солдатенкова. Игроков «Крыльев» беспокоила информация, которая в последнее время активно тиражировалась в СМИ и социальных сетях о скорой смене тренерского штаба.

Начиная общение, Вячеслав Федорищев сообщил, что никаких кадровых перестановок в тренерском штабе «Крыльев Советов» не планируется.

«Чтобы пресечь все инсинуации. Игорь Витальевич, не слушайте СМИ, делайте свою работу. У вас пятый сезон в «Крыльях», надо, чтобы он стал самым успешным, — сказал глава региона, обращаясь к главному тренеру команды. — У «Крыльев» есть все, чтобы побеждать. Сильный тренер, сильные игроки. Все в ваших руках. До конца сезона у вас огромная работа вместе с командой. Дальше по результатам сезона вместе с вами будем оценивать итоги. Команда вас поддерживает. Надо играть и побеждать».

Вячеслав Федорищев отметил, что «Крыльям» необходимо улучшать свои спортивные результаты. Сейчас команда занимает в чемпионате российской премьер-лиги 10 место. «То место, которое команда сейчас занимает, вряд ли отвечает нашим представлениям. Цель – минимум 8 место. Знаю, что такая цель перед командой стоит, и ее нужно добиваться», — подчеркнул руководитель Самарской области.

«Будем делать все возможное, что от нас зависит», — сказал Игорь Осинькин.

В ходе встречи были обсуждены приоритеты развития клуба.

«Первое и самое главное – успешная игра. Здесь большая работа проделана, «Крылья» за последние четыре года стали настоящей командой, которая побеждает. И это нужно продолжать», — сказал Вячеслав Федорищев.

Второе направление – эффективная трансферная работа, комплектование состава. Как отметил губернатор Самарской области, летом клуб провел интенсивную трансферную кампанию, но необходимо не только приобретать сильных футболистов, но и сохранять в команде ведущих игроков, не терять лидеров.

Еще одна важная задача – подготовка собственных игроков, воспитание молодежи, работа «Академии «Крылья Советов». «В основной команде должна быть подпитка своими ребятами», — сказал Вячеслав Федорищев.

Также были рассмотрены вопросы текущей деятельности «Крыльев» и дополнительной поддержки клуба, существующие проблемы и варианты их решений.

«Были слухи про возможный уход тренера, это беспокоило команду. Сегодня на встрече губернатор сказал, что никаких вмешательств здесь не будет. Это важно для всех футболистов нашей команды», — отметил после встречи с главой региона капитан «Крыльев» Александр Солдатенков.

«Непростая ситуация сложилась вокруг команды, различная информация была. Потребовалось вмешательство руководства региона. Сегодня на встрече с Вячеславом Андреевичем был разговор о поддержке клуба, доверии, дальнейшем развитии клуба. Очень своевременная встреча, — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. — Сейчас психологическое состояние команды будет уже совершенно другим. Нам надо готовится к следующим матчам и делать то, что должны».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области