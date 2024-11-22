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Вячеслав Федорищев: "Лада" будет играть в КХЛ

22 ноября 2024 11:45
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Вячеслав Федорищев: "Лада" будет играть в КХЛ
 

Губернатор Самарской области в своем телеграм-канале также сообщил, что в ближайшее время поменяется руководство клуба.

Глава региона Вячеслав Федорищев отметил:

- Мы будем делать все возможное, чтобы наша команда становилась сильнее, боролась за топовые позиции. Для этого создадим клубу необходимые условия, в том числе финансовые.

Также для клуба найдут новых крупных спонсоров, в ближайшее время назначат нового главного тренера, поменяется руководство "Лады".

- Генеральный директор "Лады" Александр Викторович Чеботарев покидает свою должность. Новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками. Будут еще и другие кадровые решения, - написал губернатор.

Представителя болельщиков включат в наблюдательный совет ХК "Лада", пишет Сова.

- Чтобы болельщики не только знали и понимали, какие решения принимаются по клубу, почему, но и имели возможность участвовать в судьбе "Лады", - отметил глава региона. - Сделаем так, чтобы болельщикам было удобнее добираться до "Лада Арены", комфортнее болеть за любимую команду. Это касается маршрутов городского транспорта, парковок.

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