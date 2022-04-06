Всероссийские соревнования по современному пятиборью "Турнир сильнейших" завершились победой самарца

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В Москве завершились Всероссийские соревнования по современному пятиборью "Турнир сильнейших".



В мужском турнире приняли участие 36 лучших пятиборцев страны. Соревнования завершились победой самарца Александра Лифанова.



После двух видов программы Лифанов уверенно занял лидирующую позицию. Затем в лазер-ране он сумел еще больше оторваться от преследователей. Конкур также не стал самым сложным испытанием для Александра. В верховой езде самарский пятиборец получил максимальную оценку - 300 баллов. По итогу всех видов программ Александр Лифанов набрал очень высокую сумму очков – 1506 и завоевал золотую медаль.

Фото: минспорт СО