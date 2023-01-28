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В Самаре состоялось открытие фестиваля единоборств «Кубок Губернатора Самарской области»

28 января 2023 22:55
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Спортсмены от 6 до 17 лет поборются за медали в трех видах спорта: тхэквондо, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу.

В СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» состоялась торжественная церемония открытия второго детско-юношеского фестиваля единоборств «Кубок Губернатора Самарской области».

В соревнованиях принимают участие юные спортсмены от 6 до 17 лет, которые поборются за медали в трех видах спорта: тхэквондо, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу.

Почетным гостем турнира стал боец смешанных единоборств Джефф Монсон. В рамках открытия турнира прошли бои профессиональных атлетов. На спортивную арену вышли победители и призеры чемпионатов и Кубков мира, чемпионатов Европы.

 

Фото:   минспорта СО

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