В Самаре состоялось открытие фестиваля единоборств «Кубок Губернатора Самарской области»

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В СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» состоялась торжественная церемония открытия второго детско-юношеского фестиваля единоборств «Кубок Губернатора Самарской области».



В соревнованиях принимают участие юные спортсмены от 6 до 17 лет, которые поборются за медали в трех видах спорта: тхэквондо, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу.



Почетным гостем турнира стал боец смешанных единоборств Джефф Монсон. В рамках открытия турнира прошли бои профессиональных атлетов. На спортивную арену вышли победители и призеры чемпионатов и Кубков мира, чемпионатов Европы.

Фото: минспорта СО