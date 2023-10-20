В России может появиться новый механизм выдачи справок для занятия физкультурой

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В России может появиться новый механизм выдачи справок для занятия физической культурой — их смогут выдавать онлайн, если получающий ее регулярно человек проходит диспансеризацию и профилактический осмотр. С таким предложением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РБК.

«В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат, и это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками», — сказал министр на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

В мероприятии также принял участие президент России Владимир Путин. Он заявил, что к 2030 году необходимо вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян, то есть сделать спорт нормой жизни. Сейчас спортивное движение проходит проверку на сплоченность и верность олимпийским принципам равноправия и честной борьбы, считает глава государства, пишет Лента.