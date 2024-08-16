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В парке Гагарина состоялся Суперфинал Летней лиги по баскетболу 3х3

16 августа 2024 18:35
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В летней лиге было 12 отборочных туров в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске.

В летней лиге было 12 отборочных туров в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске. В них сыграли 572 команды - 2120 игроков из Самарской области, а также из Ульяновской и Саратовской областей, Мордовии и Республики Казахстан.

15 августа в Самаре прошел Суперфинал.

В младшей юношеской категории "Winners" одержали победу над "Прессом Дончича".
Третье место у "Самарских арбузов".

В младшей категории у девушек для определения сильнейшей команды понадобился овертайм. В нем "Фристайл" оказался сильнее "Пираний". Бронзу забрали девушки из "Цунами".

У девушек 2009-2010 годов рождения самарские "Legends" в непростом финале были сильнее "Дрим тим". Третье место у самарской "Dream".

В категории старших юношей "Орлы" в финале обыграли DC. Бронза - у новокуйбышевского "Олимпа52".

В "тихом!баскетболе" победила "Красная звезда", обыграв в финале "Дракон". Бронза - у "Реальных пацанов".

В "Матче звёзд" приняли участие Ольга Артешина, Борис Соколовский, Дмитрий Пивцайкин, игроки баскетбольного клуба "Самара" 3х3.

Среди взрослых команд у женщин СамГТУ в овертайме взял верх над тольяттинскими "Пантерами". Третье место - у команды "Без замен".

У мужчин "Alcantara" в финале была сильнее AMG. Бронза - у "XXXWest".

 Лучшие игроки Суперфинала:
Юноши 2011 года рождения и моложе - Георгий Старостин ("Winners")
Девушки 2011 года рождения и моложе - Алиса Царевская ("Фристайл")
Юноши 2009-2010 годов рождения - Тимофей Сафонов ("Орлы")
Девушки 2009-2010 годов рождения - Виктория Курильчук ("Legends")
Женщины - Валерия Камынина (СамГТУ)
Мужчины - Дмитрий Приходько ("Alcantara")

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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