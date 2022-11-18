«Волжский пируэт»: сегодня завершаются соревнования по фигурному катанию среди юниоров

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Сегодня в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» завершаются Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт» среди юниоров.



Завтра, 19 ноября, здесь же стартует пятый этап российской серии Гран-при. На лед выйдут лучшие фигуристы страны. Начнутся соревнования в 13:30 по местному времени.



Список участников:

Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Латушкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова, Софья Чаплыгина.



Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин.



Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов.



Танцы на льду: Александра Буторина/Никита Сборик, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Фото: минспорт СО