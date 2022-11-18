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«Волжский пируэт»: сегодня завершаются соревнования по фигурному катанию среди юниоров

18 ноября 2022 16:31
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Завтра, 19 ноября, стартует пятый этап российской серии Гран-при. На лед выйдут лучшие фигуристы страны.

Сегодня в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» завершаются Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт» среди юниоров.

Завтра, 19 ноября, здесь же стартует пятый этап российской серии Гран-при. На лед выйдут лучшие фигуристы страны. Начнутся соревнования в 13:30 по местному времени.

Список участников:
Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Латушкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова, Софья Чаплыгина.

Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов.

Танцы на льду: Александра Буторина/Никита Сборик, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

 

Фото:   минспорт СО

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