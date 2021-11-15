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После очередного тура «Нова» продолжает сохранять лидирующие позиции по количеству побед в группе «Восток».
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Волейбольный клуб «Нова» на своей площадке поделил очки с клубом «Тюмень»

15 ноября 2021 14:29
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После очередного тура «Нова» продолжает сохранять лидирующие позиции по количеству побед в группе «Восток».

Волейбольный клуб «Нова» в 6 туре российского чемпионата в Высшей лиге «А» на своей площадке поделил очки с клубом «Тюмень».

В первом матче «Нова» уверенно победили со счетом – 3:0 (28:26, 25:16, 25:14). Во второй встрече для определения победителя потребовалось провести 5 партий. Несмотря на старания новокуйбышевский клуб уступил тюменцам – 2:3 (25:18, 25:22, 18:25, 20:25, 13:15).

После очередного тура «Нова» продолжает сохранять лидирующие позиции по количеству побед в группе «Восток».

 

Фото:    ВК "Нова"

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