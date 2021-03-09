Волейболисты "Новы" начинают матчи второго тура финального этапа чемпионата России

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Сегодня, 9 марта, новокуйбышевские волейболисты начинают матчи второго тура финального этапа чемпионата России, который пройдет в Ярославле.



Как отметил тренерский штаб «Новы», команда, выйдя в «Финал шести», выполнила свой план на первом этапе турнира. «Это очень хороший показатель. Останавливаться на этом мы не собирались, мы хотели показать и доказать, что стоим чего-то большего», — отметил главный тренер «Новы» Максим Ворежонков.



По его мнению, состояние концентрации, которое игроки продемонстрировали в играх с Магнитогорском, сыграло с нами недобрую штуку. «Ребята дали возможность отдохнуть своей нервной системе, немного расслабились. Из-за этого у нас случилась череда профессиональных травм: прямо перед 1-м туром „Финалом шести“ подвернул ногу наш ведущий доигровщик Матвей Захаров. На следующий день, сломал палец Егор Кальман, которого мы планировали поставить в состав. Пришлось ставить на эту позицию номинального второго либеро, чтобы хотя бы выдержать прием. Это ослабило наш атакующий потенциал. Учитывая, что наш основной связующий играл на обезболивающих уколах. Несмотря на это на протяжении всего тура мы играли неплохо, хотя и проигрывали. Мы набирали больше 20 очков почти в каждой партии, но глупые две- три ошибки в решающие моменты со стороны конкретных игроков и всей команды стоили нам дорого», — считает Ворежонков.



Он также связывает брак в игре с высокой психологической нагрузкой, выпавшей на пока еще неопытных игроков, пишет СО ОНЛАЙН.