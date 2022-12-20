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Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого наградят лучших специалистов в области физкультуры и спорта

20 декабря 2022 16:17
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Будут названы лучшие спортсмены, тренеры, команды региона, отмечены специалисты отрасли по итогам 2022 года. 

В пятницу, 23 декабря, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» состоится торжественная церемония награждения лауреатов областного конкурса в сфере физкультуры и спорта Самарской области. Будут названы лучшие спортсмены, тренеры, команды региона, отмечены специалисты отрасли по итогам 2022 года. 

Уходящий год стал не менее насыщенным на спортивные соревнования, несмотря на отстранение российских атлетов от международных стартов. Взамен пришли новые турниры, которые помогли нашим российским спортсменам уверенно двигаться дальше и не опускать руки.

Главным спортивным событием года в нашей стране стала Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Проведенный турнир помог нам открыть имена новых молодых звезд, в том числе и в нашей губернии. Спортсменами 63 региона было завоевано 33 медали различного достоинства, они еще раз подтвердили, что являются безоговорочными лидерами во многих видах спорта.         

Не менее значимым в этом году стали соревнования паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Наши 16 параатлетов, представлявшие Самарскую область, завоевали 24 медали.

Помимо спортивных соревнований, уходящий год нам запомнится яркими физкультурными и спортивными мероприятиями. В конце сентября в Тольятти прошла Всероссийская спартакиада пенсионеров. Спортсмены «серебряного» возраста стали ярким примером активности и жизнелюбия.

Впервые в новом СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел грандиозный турнир по фигурному катанию на коньках. В рамках Гран-при России «Волжский пируэт» в Самаре выступили звезды фигурного катания. В начале декабря в керлинг-центре провели Кубок России по керлингу среди мужских и женских команд. Участники высоко оценили современную арену, возведенную в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Несколько дней назад в Самаре завершился Всероссийский фестиваль ГТО, который собрал рекордное количество участников за всю историю проведения масштабного мероприятия.

 

Фото:   минспорта СО

 

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