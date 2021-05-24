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В «МТЛ Арена» пройдёт Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»

24 мая 2021 14:32
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Турнир проводится среди юношей до 18 лет в 12 весовых категориях – от 42 до 120 кг.

23–24 августа на территории спортивного комплекса «МТЛ Арена» состоится II Всероссийский турнир «Новая высота» по греко-римской борьбе памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта.

Турнир проводится среди юношей до 18 лет в 12 весовых категориях – от 42 до 120 кг. Подтверждения об участии в турнире принимаются до 1 августа. Ожидается участие юных атлетов со всей России, а также титулованных спортсменов во главе с Героем России, трехкратным Олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

«Всероссийский турнир «Новая высота» – это не просто спортивные соревнования. Турнир собирает на самарской земле большое количество гостей, популяризирует удивительных и знаковых личностей России, дает толчок развитию молодых спортсменов. Каждый год им необходимо брать новую высоту. А когда перед глазами, вместе с ними на одном ковре титулованные спортсмены, ребята, конечно, хотят быть такими же целеустремленными и сильными духом. Это лучшая пропаганда спорта и реальный вклад в будущее страны и ее настоящее», – отметил президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.

Теги: «МТЛ Арена» турнир по греко-римской борьбе

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