ВК «НОВА» проводит заключительный тур регулярного чемпионата среди команд Высшей лиги «А»

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Волейбольный клуб «НОВА» проводит заключительный тур регулярного чемпионата среди команд Высшей лиги «А».



В эти выходные новокуйбышевцы на своей площадке принимают клуб «Тархан» из Стерлитамака. В первом матче команда Алексея Бабешина всухую обыграла соперника - 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).



На сегодняшний день «НОВА» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона. Впереди у волжан участие в финале за 1-8 места. Команды, занявшие 1-4 места в дивизионе «Восток» сыграют с четверкой сильнейших команд дивизиона «Запад».



«В этом сезоне собралась сильная команда, которая показывает хороший результат. Желаю им побед и удачи в предстоящих финальных матчах. Уверен, что парни будут биться до конца», - отметил министр спорта Сергей Кобылянский.

Фото: минспорт СО