ВК "Нова" упрочил свое лидирующее положение

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Волейбольный клуб "Нова" упрочил свое лидирующее положение в финальном раунде российского чемпионата в Высшей лиге «А».



В минувшие выходные новокуйбышевцы на своей площадке принимали подмосковный клуб ЦСКА. Оба матча завершились победой волжан - 3:0, 3:0, что позволило команде Алексея Бабешина оторваться от ближайших преследователей в гонке за чемпионство на одну победу.



В активе "Новы" 19 побед в 24 сыгранных матчах. Следующий тур новокуйбышевская команда проведет в Казани. Соперником "Новы" станет клуб "Академия-Казань". Игры пройдут 26 и 27 марта.

Фото: минспорт СО