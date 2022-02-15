Вера Богуш: «Камила Валиева - золото российской сборной»

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Сегодня, 15 февраля, Камила Валиева выступила в Пекине в короткой программе, она набрала 82,16 балла и вышла в лидеры даже с учетом помарки на тройном акселе. Несмотря на выдвинутые обвинения, российская фигуристка Камила Валиева продолжила выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине по решению Спортивного арбитражного суда.

Российскую спортсменку пытались отстранить от соревнований после сообщения о том, что в ее допинг-пробе обнаружилось запрещенное кодексом ВАДА вещество. Камила Валиева оказалась под мощным прессингом: на российскую фигуристку обрушился поток публичных обвинений, обсуждений и комментариев.

15-летняя фигуристка с достоинством выдержала неделю пристального внимания прессы, перекрестные допросы и ночные заседания по делу. Камила продолжала тренироваться, хотя судьба ее выхода на лед оставалась в подвешенном состоянии.

Отметим, российская фигуристка Камила Валиева – первая спортсменка в женском фигурном катании, которая исполнила прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Камила сделала четверной сальхов в начале произвольной программы командного турнира. Раньше это считалось редким личным достижением женщин-фигуристок, но исполнение элемента российской спортсменкой в Пекине может изменить программы олимпийского женского одиночного катания. Также Валиева первая в одной программе олимпийских выступлений исполнила два прыжка в четыре оборота.

«Камила Валиева неслучайно появилась на спортивном небосклоне с уровнем такого мастерства. Она - уроженка Татарстана и будучи сама талантлива попала в группу Этери Тутберидзе. А это очень сильная школа. Благодаря тренировкам у Тутберидзе юная спортсменка достигла впечатляющих успехов в части прыжков и хореографии, – отметила президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш. – Причем Камила Валиева не первая, кто поражает своим отточенным мастерством: мы восхищались Сашей Трусовой, Аней Щербаковой, Юлией Липницкой, все они показывали высочайший профессиональный уровень. Таким образом речь идет о системе. Обучение у Этери Тутберидзе позволило сформировать неповторимый стиль Камилы Валиевой. Однако это нисколько не умаляет таланта самой Камилы. Она одна из самых талантливых, одухотворенных, целеустремленных и эмоциональных фигуристок, которая очень грамотно обучена и в том числе владению эмоциями, что очень и очень непросто».

Вера Богуш уверена, что духовная и мощная энергетическая поддержка не только из России, но и со всего мира поможет нашей талантливой фигуристке и придаст ей сил для победы на Олимпиаде в Пекине.

Российской спортсменке приходится доказывать миру, что она — первая в мире фигурного катания благодаря своему таланту, характеру и мастерству, а внешнее давление не в силах ее сломить.

Следующий выход на лед у Камилы Валиевой – 17 февраля, ей предстоит откатать произвольную программу.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф