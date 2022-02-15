Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.
Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ
Его цель - привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы в установленный срок.
В регионе прошел первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник»
15 февраля – именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
В Самаре сотрудники полиции почтили память воинов-интернационалистов
Следующий выход на лед у Камилы Валиевой – 17 февраля, ей предстоит откатать произвольную программу.
Вера Богуш: «Камила Валиева - золото российской сборной»
В ночь на 15 февраля на очистку улиц города вышло 267 единиц спецтехники и 124 уборщика территории.
Самару продолжают расчищать от снега
Опрос необходимо пройти до 20 февраля.
Самарцев приглашают пройти опрос по изучению условий ведения бизнеса и эффективности мер государственной поддержки
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.
В Тольятти вынесен приговор в отношении бывшего судьи, получившего взятку
Уголовное дело направлено в суд.
Самарчанка напала с ножом на бывшего мужа и его сожительницу
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
-0.41
EUR 86.27
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Вера Богуш: «Камила Валиева - золото российской сборной»

15 февраля 2022 18:12
237
Следующий выход на лед у Камилы Валиевой – 17 февраля, ей предстоит откатать произвольную программу.

Сегодня, 15 февраля, Камила Валиева выступила в Пекине в короткой программе, она набрала 82,16 балла и вышла в лидеры даже с учетом помарки на тройном акселе. Несмотря на выдвинутые обвинения, российская фигуристка Камила Валиева продолжила выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине по решению Спортивного арбитражного суда.

Российскую спортсменку пытались отстранить от соревнований после сообщения о том, что в ее допинг-пробе обнаружилось запрещенное кодексом ВАДА вещество. Камила Валиева оказалась под мощным прессингом: на российскую фигуристку обрушился поток публичных обвинений, обсуждений и комментариев.

15-летняя фигуристка с достоинством выдержала неделю пристального внимания прессы, перекрестные допросы и ночные заседания по делу. Камила продолжала тренироваться, хотя судьба ее выхода на лед оставалась в подвешенном состоянии.

Отметим, российская фигуристка Камила Валиева – первая спортсменка в женском фигурном катании, которая исполнила прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Камила сделала четверной сальхов в начале произвольной программы командного турнира. Раньше это считалось редким личным достижением женщин-фигуристок, но исполнение элемента российской спортсменкой в Пекине может изменить программы олимпийского женского одиночного катания. Также Валиева первая в одной программе олимпийских выступлений исполнила два прыжка в четыре оборота.

«Камила Валиева неслучайно появилась на спортивном небосклоне с уровнем такого мастерства. Она - уроженка Татарстана и будучи сама талантлива попала в группу Этери Тутберидзе. А это очень сильная школа. Благодаря тренировкам у Тутберидзе юная спортсменка достигла впечатляющих успехов в части прыжков и хореографии, – отметила президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш. –  Причем Камила Валиева не первая, кто поражает своим отточенным мастерством: мы восхищались Сашей Трусовой, Аней Щербаковой, Юлией Липницкой, все они показывали высочайший профессиональный уровень. Таким образом речь идет о системе. Обучение у Этери Тутберидзе позволило сформировать неповторимый стиль Камилы Валиевой. Однако это нисколько не умаляет таланта самой Камилы. Она одна из самых талантливых, одухотворенных, целеустремленных и эмоциональных фигуристок, которая очень грамотно обучена и в том числе владению эмоциями, что очень и очень непросто».

Вера Богуш уверена, что духовная и мощная энергетическая поддержка не только из России, но и со всего мира поможет нашей талантливой фигуристке и придаст ей сил для победы на Олимпиаде в Пекине.

Российской спортсменке приходится доказывать миру, что она — первая в мире фигурного катания благодаря своему таланту, характеру и мастерству, а внешнее давление не в силах ее сломить.

Следующий выход на лед у Камилы Валиевой – 17 февраля, ей предстоит откатать произвольную программу.

 

Фото:   РИА Новости/Александр Вильф

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.
15 февраля 2022  20:01
Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ
134
 Еще 3 193 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 февраля 2022  13:24
 Еще 3 193 жителей Самарской области заболели коронавирусом
261
В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от ковида
15 февраля 2022  13:19
В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от ковида
258
В Самарской области почтили память воинов-интернационалистов
15 февраля 2022  13:11
В Самарской области почтили память воинов-интернационалистов
290
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
15 февраля 2022  12:24
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
540
Весь список