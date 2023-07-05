Велосипедисты региона вернулись с медалями чемпионата и первенства России по спорту глухих

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В столице Удмуртии прошли чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплинах «велосипедный спорт-шоссе» и «велосипедный спорт-маунтинбайк».



В рамках первенства страны приняли участие юноши в возрасте 14-18 лет. По итогу турнира в копилке сборной Самарской области три медали.

Кудрявцев Матвей (шоссе-спринт, 1000 м);

Панчук Александр (шоссе-спринт, 1000 м);

Савушкин Даниил (шоссе-критериум)



В чемпионате России выступили представили 7 регионов. В заявку сборной команды 63 региона вошли 14 спортсменов, которые заслуженно завоевали 18 медалей.

Кудрин Алексей (кросс-кантри - гонка с выбыванием);

Бавыкина Елизавета (индивидуальная гонка, 25 км);

Бавыкина Елизавета (кросс-кантри - гонка с выбыванием);

Бавыкина Елизавета (гонка-критериум, 24 км);

Евдокимова Александра (кросс-кантри, 18 км);

Ахтариева Лиана (кросс-кантри - гонка с выбыванием);

Гутенев Илья (спринт, 1000 м);

Кудрин Алексей (кросс-кантри, 24 км);

Бавыкина Елизавета (групповая гонка, 63 км);

Евдокимова Александра (гонка-критериум);

Бавыкина Елизавета (кросс-кантри, 18 км);

Ремзова Дарья (спринт, 1000 м);

Старостин Дмитрий (спринт, 1000 м);

Гаврилов Егор (индивидуальная гонка, 25 км);

Евдокимова Александра (кросс-кантри - гонка с выбыванием);

Ширявскова Виктория (групповая гонка, 63 км);

Кудрин Алексей (групповая гонка, 101,5 км);

Гаврилов Егор (гонка-критериум, 48 км).



Фото: ОСФСГ.