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Велосипедисты региона вернулись с медалями чемпионата и первенства России по спорту глухих

5 июля 2023 18:08
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В рамках первенства страны приняли участие юноши в возрасте 14-18 лет.

В столице Удмуртии прошли чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплинах «велосипедный спорт-шоссе» и «велосипедный спорт-маунтинбайк».

В рамках первенства страны приняли участие юноши в возрасте 14-18 лет. По итогу турнира в копилке сборной Самарской области три медали.
Кудрявцев Матвей (шоссе-спринт, 1000 м);
Панчук Александр (шоссе-спринт, 1000 м);
Савушкин Даниил (шоссе-критериум)

В чемпионате России выступили представили 7 регионов. В заявку сборной команды 63 региона вошли 14 спортсменов, которые заслуженно завоевали 18 медалей.
Кудрин Алексей (кросс-кантри - гонка с выбыванием);
Бавыкина Елизавета (индивидуальная гонка, 25 км);
Бавыкина Елизавета (кросс-кантри - гонка с выбыванием);
Бавыкина Елизавета (гонка-критериум, 24 км);
Евдокимова Александра (кросс-кантри, 18 км);
Ахтариева Лиана (кросс-кантри - гонка с выбыванием);
Гутенев Илья (спринт, 1000 м);
Кудрин Алексей (кросс-кантри, 24 км);
Бавыкина Елизавета (групповая гонка, 63 км);
Евдокимова Александра (гонка-критериум);
Бавыкина Елизавета (кросс-кантри, 18 км);
Ремзова Дарья (спринт, 1000 м);
Старостин Дмитрий (спринт, 1000 м);
Гаврилов Егор (индивидуальная гонка, 25 км);
Евдокимова Александра (кросс-кантри - гонка с выбыванием);
Ширявскова Виктория (групповая гонка, 63 км);
Кудрин Алексей (групповая гонка, 101,5 км);
Гаврилов Егор (гонка-критериум, 48 км).

Фото: ОСФСГ.

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