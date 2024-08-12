Велосипедисты региона стали победителями Кубка России

46

С 9 по 11 августа в Ижевске проходил Кубок России по спорту глухих. Победителями и призерами соревнований стали спортсмены из Самарской области.



Кросс-кантри, гонка с выбыванием

Дмитрий Старостин - золото

Елизавета Бавыкина - золото

Александра Евдокимова - серебро

Анна Порецкова - бронза



Кросс-кантри

Егор Гаврилов - серебро

Дмитрий Старостин - бронза

Елизавета Бавыкина - золото

Анна Порецкова - серебро

Александра Евдокимова - бронза



Шорт-трек

Алексей Кудрин - золото

Дмитрий Старостин - бронза

Александра Евдокимова - золото

Елизавета Бавыкина - серебро

Анна Порецкова - бронза



Фото: ОСФСГ