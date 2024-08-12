Велосипедисты региона стали победителями Кубка России

С 9 по 11 августа в Ижевске проходил Кубок России по спорту глухих. Победителями и призерами соревнований стали спортсмены из Самарской области.
Кросс-кантри, гонка с выбыванием
Дмитрий Старостин - золото
Елизавета Бавыкина - золото
Александра Евдокимова - серебро
Анна Порецкова - бронза
Кросс-кантри
Егор Гаврилов - серебро
Дмитрий Старостин - бронза
Елизавета Бавыкина - золото
Анна Порецкова - серебро
Александра Евдокимова - бронза
Шорт-трек
Алексей Кудрин - золото
Дмитрий Старостин - бронза
Александра Евдокимова - золото
Елизавета Бавыкина - серебро
Анна Порецкова - бронза
Фото: ОСФСГ