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Велосипедисты региона стали победителями Кубка России

12 августа 2024 17:44
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С 9 по 11 августа в Ижевске проходил Кубок России по спорту глухих.

С 9 по 11 августа в Ижевске проходил Кубок России по спорту глухих. Победителями и призерами соревнований стали спортсмены из Самарской области.

Кросс-кантри, гонка с выбыванием
 Дмитрий Старостин - золото
 Елизавета Бавыкина - золото
 Александра Евдокимова - серебро
 Анна Порецкова - бронза

Кросс-кантри
 Егор Гаврилов - серебро
 Дмитрий Старостин - бронза
 Елизавета Бавыкина - золото
 Анна Порецкова - серебро
 Александра Евдокимова - бронза

Шорт-трек
 Алексей Кудрин - золото
 Дмитрий Старостин - бронза
 Александра Евдокимова - золото
 Елизавета Бавыкина - серебро
 Анна Порецкова - бронза

Фото: ОСФСГ

Теги: Самара

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