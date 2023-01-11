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Валиева названа россиянами спортсменкой года

11 января 2023 13:09
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Валиева названа россиянами спортсменкой года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты опроса о главных спортивных персонах минувшего 2022 года.

Так, по мнению россиян, спортсменкой года стала фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева, следом расположились лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин, а также фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Напомним, в феврале на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева в составе сборной завоевала золото командного турнира. Спустя несколько дней стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой еще в декабре, обнаружена запрещенная субстанция "триметазидин".

После этого в Пекине состоялось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором рассматривался вопрос о допуске фигуристки к соревнованиям в одиночном катании.

Слушание продлилось больше шести часов. Представители CAS выслушали обе стороны дела, после чего разрешили россиянке продолжать участие в соревнованиях на Олимпийских играх.Камила стала лучшей в короткой программе, а в произвольной допустила два падения, из-за чего осталась без медали. По сумме двух программ золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Александра Трусо

ва, а третьей – Каори Сакамото из Японии, пишет Смотрим.

 

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