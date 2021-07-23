В Японии завершился последний этап эстафеты олимпийского огня

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В столичной префектуре Японии в преддверии открытия Игр завершился последний этап эстафеты олимпийского огня. Торжественная церемония проходит у здания токийской мэрии, передает ТАСС. В Токио забег проходил без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Последним факелоносцем эстафеты стал потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура.

Вечером огонь доставят на главную олимпийскую арену на церемонию открытия Игр. Кто поднесет факел к чаше, пока неизвестно. Церемония начнётся в 14 часов по московскому времени.

Российская команда выйдет на парад спортсменов под 77-м номером. Знаменосцами команды станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. На Играх в Токио нашим олимпийцам разрешили использовать цвета национального флага на форме, хотя они будут выступать на Олимпиаде без национального флага и государственного гимна. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров с борта МКС пожелали удачи российским спортсменам.



Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м, но из-за пандемии состязания перенесли на год. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на соревнования в шести префектурах, включая Токио.

Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц. Между тем за последние сутки положительным тест на коронавирус оказался у 19 человек, связанных с проведением токийской Олимпиады, сообщил Оргкомитет Игр. Всего с начала тестирования положительный тест сдали 110 человек.