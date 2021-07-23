Я нашел ошибку
Главные новости:
Гребец Александр Вязовкин вышел в 1/4 финала.
На Олимпиаде стартовал первый представитель Самарской области
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Японии завершился последний этап эстафеты олимпийского огня

23 июля 2021 09:37
212
В Японии завершился последний этап эстафеты олимпийского огня

В столичной префектуре Японии в преддверии открытия Игр завершился последний этап эстафеты олимпийского огня. Торжественная церемония проходит у здания токийской мэрии, передает ТАСС. В Токио забег проходил без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Последним факелоносцем эстафеты стал потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура.

Вечером огонь доставят на главную олимпийскую арену на церемонию открытия Игр. Кто поднесет факел к чаше, пока неизвестно. Церемония начнётся в 14 часов по московскому времени.

Российская команда выйдет на парад спортсменов под 77-м номером. Знаменосцами команды станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. На Играх в Токио нашим олимпийцам разрешили использовать цвета национального флага на форме, хотя они будут выступать на Олимпиаде без национального флага и государственного гимна. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров с борта МКС пожелали удачи российским спортсменам.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м, но из-за пандемии состязания перенесли на год. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на соревнования в шести префектурах, включая Токио.

Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц. Между тем за последние сутки положительным тест на коронавирус оказался у 19 человек, связанных с проведением токийской Олимпиады, сообщил Оргкомитет Игр. Всего с начала тестирования положительный тест сдали 110 человек.

Теги: Олимпийские игры олимпийский огонь Токио эстафета

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сборная Россия на парад открытия Олимпиады выйдет под №77
23 июля 2021, 10:03
Сборная Россия на парад открытия Олимпиады выйдет под №77
Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на соревнования в шести японских префектурах, включая Токио. Общество
174
Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио
12 июля 2021, 13:59
Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио
Воспитанница КСДЮСШОР № 10 “Олимп” включена в состав сборной России по плаванию. Общество
498
Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
12 июля 2021, 09:55
Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса вводится сегодня в предолимпийском Токио. Спорт
632
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
80
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
130
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
249
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
519
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
606
Весь список