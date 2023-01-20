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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялся Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

20 января 2023 11:47
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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялся Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

На протяжении двух дней сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Самарской области демонстрировали свои спортивные навыки. Чемпионат проходил на базе ОМОН «Орлан». В состязаниях приняли участие 26 человек.

Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в бассейне, поразить мишень из пистолета и принять участие в лыжной гонке на 10 и 5 километров. Все участники Чемпионата продемонстрировали высочайший уровень подготовки и невероятную волю к победе. В упорнейшей борьбе первое место завоевала сборная ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, «серебро» у команды ОМОН «Утес». Тройку лучших замкнули атлеты из команды Управления Росгвардии по Самарской области. 

- Зимнее офицерское троеборье - уникальный вид спорта. Занятия им помогают не только сформировать военно-прикладные навыки, но и выковать всестороннее развитую и гармоничную личность, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, капитан Михаил Баев.

По уже сложившейся традиции лучшие спортсмены войдут в сборную, которая будет защищать честь Управления на окружных состязаниях по зимнему офицерскому троеборью.

Теги: Росгвардия

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