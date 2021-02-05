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В Управлении Росгвардии по Самарской области определили лучших шахматистов

5 февраля 2021 10:00
89
В Управлении Росгвардии по Самарской области определили лучших шахматистов

Чемпионат Управления Росгвардии по Самарской области состоялся в минувший четверг, 4 февраля. В состязаниях приняли участие шесть команд, в числе которых за призы сражалось 22 сильнейших спортсмена.

После нескольких часов серьезных шахматных баталий определились лучшие. Первое место заняли шахматисты СОБР "Омега", серебро у представителей ОМОН (г. Самара), замкнули тройку лучших спортсмены тольяттинского ОМОНа.

"Шахматные баталии - эффективный способ научиться мыслить стратегически. Именно поэтому этому виду интеллектуального единоборства в Росгвардии уделяется особое внимание", - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, старший лейтенант Михаил Баев.

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