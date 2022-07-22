В Удмуртии завершилось первенство России по велосипедному спорту среди юниоров

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В Удмуртской Республике завершилось первенство России по велосипедному спорту среди юниоров 19-22 лет.



В соревнованиях на лыжероллерной трассе биатлонного спорткомплекса им. А.М. Демидова приняли участие более 70 спортсменов из 14 субъектов страны.



В групповой гонке на дистанции 137,5 км уверенную победу одержал велосипедист из Самарской области Денис Савельев (ГАУ СО "СШОР №7"). Второе и третье место заняли представители Санкт-Петербурга - Сергей Беляков и Артем Гомозков соответственно.

Фото: минспорта СО